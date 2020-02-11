'Operasyon dahil tüm seçenekler masada'

Melik YİĞİTEL

İdlib’de Esad rejimin geçen hafta TSK’ya yönelik saldırısı sonrası Ankara’ya gelen Rus heyeti ile görüşmeler sürerken, rejimin yeniden TSK unsurlarına saldırması Ankara’da sabır taşını çatlattı. Kaynaklar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’den çekilme konusunda rejime tanıdığı ‘Şubat sonuna kadar’ süre öne çekilebilir, operasyon seçeneği masada” diyor.

Geçen hafta Esad rejiminin alçak saldırısı ile 8 şehit verilmesi sonrası Cumartesi günü Türkiye’ye gelen Rus heyeti üçer saatlik iki toplantı yapıldı.

TOPLANTI SÜRERKEN SALDIRI HABERİ

Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti arasında yapılan görüşmelerde, Türk tarafı muhataplarına ısrarla Astana ve Soçi mutabakatını hatırlattı ve “Türkiye’nin sabrı kalmadı. Soçi mutabakatının gereğini yapın” dedi.

Astana ve Soçi’de Türkiye, Rusya ve İran’la varılan mutabakatla, İdlib ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilmiş ve Türkiye bölgede 12 askeri gözlem noktası oluşturmuştu. Ancak toplantı yapılırken İdlib’den gelen beş şehit haberi diplomasi masasını kilitledi. Heyetler toplantıdan ayrıldı, ancak görüşmelerin devam edeceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar Dışişleri Bakanlığı’ndaki dört saatlik pazartesi mesaisini, “Uzlaşma çıkmadı ama masa da dağılmadı” diye özetledi. Erdoğan, en son Rusya’ya çağrıda bulunmuş ve “Şubat sonuna kadar Esed rejimi Soçi mutabakatında sağlanan noktalara çekilsin” demişti. Son hain saldırı sonrası Ankara’daki hakim hava “Operasyonun öne çekilmesi de dahil her türlü seçenek değerlendiriliyor” şeklinde özetlenebilir.

KÜLLİYE’DEN AÇIKLAMA

Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetle de Külliye’de görüştü. 2 saat süren görüşmeden sonra şu açıklama yapıldı: “Türk askerine karşı yapılan saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır. Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir.”