OPEC toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? OPEC nedir, açılımı ne demek?

Yapılması planlanan OPEC toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC Grubu, bugün düzenlenecek ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde konuşacak. OPEC 1960'larda başlıca petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin kurduğu bir oluşum olarak biliniyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarının ve üye ülkelerinin ihracat kotalarının görüşüldüğü bir forum halinde işletilmiştir. OPEC toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde…

OPEC TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

OPEC toplantısının 6 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Lakin teknik arızalardan dolayı bugün (9 Nisan) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu üyelerinin telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Dün Rusya'dan "Kesintiye hazırız" şeklinde bir açıklaması gelmişti bunun üzerine ise petrol, toplantı öncesi yüzde 5 yükselerek 33 dolara çıktı. OPEC+ Grubu, bugün düzenlenmesi beklenen ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde duruyor. Şayet üzerinde anlaşma sağlanırsa, üretim kısıntısı için üç aylık dönem mayıs ayı başında başlayacak ve temmuz ayının sonunda tamamlanacak.

OPEC NEDİR?

İngilizce açılımı “Organization of Petroleum Exporting Countries” yani “Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü” olan OPEC 1960 tarihinde Irak’ın başkenti olan Bağdat’ta toplanan 12 ülkenin birleşerek meydana getirdiği bir oluşumdur. Aynı zamanda dünya üzerindeki petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran, dünyaya petrol ihraç eden de bir konfederasyondur. Örgüt kurulduktan sonra merkezi Cenova olmuştur. Ancak kurulduktan 5 yıl sonra örgüt merkezini Avusturya’nın başkenti olan Viyana’ya taşıma kararı alınmıştır.

OPEC KURUCU ÜYELERİ

OPEC kurucu üyeleri, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela’dır. Kuruluşa, 1961’de Katar, 1962’de Libya ve Endonezya, 1963’de 1963, 1967’de Birleşik Arap Emirlikleri, 1969’da Cezayir, 1971’de Nijerya, 1975’te Gabon 2007’da ise Angola katılmıştır.