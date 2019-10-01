Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6591
  • 6,1604
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Onlarcasını yola saçmışlar... Polisi bile şaşırtan olay!

Onlarcasını yola saçmışlar... Polisi bile şaşırtan olay!

Onlarcasını yola saçmışlar... Polisi bile şaşırtan olay!

Samsun’un Bafra ilçesinde Sedde Yolu'nda, yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler.

Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı. Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bedelli askerlik için gün sayıyor
'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
<p>Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ´Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine

Fatih ve Oruç Reis´e İHA Koruması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren evlendi

Kemoterapi ağrılarına son veriyor! İşte mucizevi faydaları...