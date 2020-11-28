Onlar da ABD'den dileniyor

Terör örgütü PKK’nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, İsrail’in Jerusalem Post Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde, ABD’den tanınma, ilişki ve yardım diledi.

Karayılan, “ABD dahil hiçbir güce düşmanlığımız yok ve ABD’yi asla hedef almadık. Amerika’nın bizimle iletişime geçmesi, Kürtlere karşı net bir politika ortaya koyması tek çözümdür. ABD’ye, PKK’yi terör listesinden çıkarması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Karayılan, buna gerekçe olarak da, Türkiye’nin yıllardır dile getirdiği PKK-YPG ilişkisini doğruladı. Karayılan, “PKK, IŞİD’in bölgeden temizlenmesinde büyük bir rol oynadı” dedi.

MARKSİST-LENİNİST DEĞİLİZ!



ABD’den destek uğruna, Marksizt-Leninist ideolojiden ‘sadece etkilendiklerini’ savunan Karayılan, “PKK’yi kurduğumuzda Marksist-Leninizm bir akımdı ve biz de etkilendik. Ancak biz Sovyet ideolojisini eleştirdik, onlardan her zaman uzak durduk” diye konuştu.

DSG: ABD GARANTÖR OLSUN



PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin yönettiği sözde Demokratik Suriye Güçleri’nin elebaşı Mazlum Kobani ve Şahin Cilo kod adlarını kullanan Ferhat Abdi Şahin de, ‘Ankara ile uzlaşı için’ ABD’den arabuluculuk ve garantörlük istedi. Şahin, Uluslararası Kriz Grubu’nun eylül raporuna giren söyleşisinde, “ABD-Türkiye ilişkilerinin retoriğin ötesinde stratejik olduğunu anlıyoruz. ABD hava korumasının devam etmesini istiyorsak Ankara ile gerilimi azaltmamız gerektiğinin farkındayız. Türkiye ile güvenlik ötesinde her türlü karşılıklı anlayışa açığız. Ve ABD’nin bu konuda arabulucu ve garantörü olmasını istiyoruz” dedi.

PKK’LILARI ÇIKARIYORUZ!



Raporda, Şahin’in, PKK’nın Suriyeli olmayan ‘binlerce’ militanının Suriye’nin kuzeydoğusundaki varlığını ve rolünü ‘her zamankinden daha açık bir şekilde’ ifade ettiği ve “Suriyeli olmayan kadroları Suriye’den çıkarmaya başladıklarını” söylediği, ancak bunun Ankara’ya güven vermediği de belirtildi.

Raporda YPG ve DSG’nin ABD veya Rusya’nın askeri korumasına, Şam rejimiyle kurduğu çıkar ilişkisine aşırı güvendiği, ancak bugün zayıf noktalarının farkında olduğu vurgulandı.

ÖZBEK HEYETTEN YPG’YE ZİYARET!



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in danışmanı Mehriddin Khairiddinov, beraberindeki heyetle birlikte terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantası PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer’e ilginç bir ziyaret gerçekleştirdi.

Khairiddinov ve Özbekistanlı heyetle terör örgütü YPG mensupları arasında yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Özbekistanlı heyetin terör örgütü PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi tepkilere neden oldu.