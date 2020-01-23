Önemli açıklama: Vuhan'daki Türk vatandaşları virüsten etkilendi mi?

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde 120 civarında Türk'ün yaşadığını akratan Önen, "Bu vatandaşlarımızın birçoğuna, konsolosluk kayıtlarını yaptıran vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Çin'de malum, bu dönem yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

"TÜRK VATANDAŞLARININ VİRÜSTEN ETKİLENMEDİĞİNİ PAYLAŞABİLİRİM"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden, ülkede yaşayan Türk vatandaşları için sıkıntılı bir durumda nasıl ve nereye ulaşacakları konusunda bütün bilgileri paylaştıklarını belirten Büyükelçi Önen, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin, paylaştığı bilgi notlarında ülkedeki Türk vatandaşlarına açık havada koruyucu maske takmalarını, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ettiğini vurgulayan Önen, şöyle devam etti:

"Ateş, öksürük nefes darlığı belirtileri gösteren hastalardan temastan uzaklaşmaları, öksürürken, hapşırırken kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, özellikle canlı hayvanların bulunduğu çiftlik, pazar ve kesimhanelerden uzak durmaları, et, balık, yumurta benzeri hayvansal ürünleri çok iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, sık sık sabunla ellerini yıkamaları, yanlarında temizleme jelleri ve benzeri dezenfektan ürünleri bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Yine bunlara rağmen yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayet olursa muhakkak en yakın sağlık kurumuna başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDEN YAPILACAK AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR"

Çin'deki Türk vatandaşlarının, günün her saati hizmet veren konsolosluk numaraları üzerinden büyükelçilik yetkililerine ulaşabileceklerinin altını çizen Önen, "Vatandaşlarımızdan birçoğunun Çin'den zaten ayrıldığını yeni yıl vesilesiyle çıktığını görüyoruz." dedi.

Önen, Çin Ulaştırma Bakanlığının, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurmasına ilişkin de "Şu an Vuhan kapalı, kısa bir süreliğine kapattılar. Şu aşamada Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılacak açıklamalar bekleniyor. Bugün Cenevre'de toplantı yapılıyor. Bu konuda biz vatandaşlarımıza gerekli uyarıyı yapıyoruz ama şu an herhangi bir şekilde vatandaşlarımızdan bize yansıyan bir durum yok." diye konuştu.

Salgına ilişkin Çin'in aldığı tedbirleri de değerlendiren Önen, şöyle devam etti:

"Gerekli tedbirler alınıyor, Çin tarafı da alındığını söylüyor. Biz tabii daha çok DSÖ'nün programını söyleyeceklerini çok yakından takip ediyoruz. Şimdiye kadar 620 vaka tespit edildi ve bunlardan 17'si ölümle sonuçlandı. Ölenlerin en gencinin 48, en yaşlısının 89 olduğunu görüyoruz. Bu noktada gerekli tüm tedbirlerin alındığını Çin tarafı söylüyor ve biz de çok yakından takip ediyoruz."

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'de 620 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde görülen virüs, ABD, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'da da tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

(AA)