Önce zimmete sonra himmete

OSMAN NURİ CERİT

FETÖ’nün finansörü firari Akın İpek’in yargılandığı, kardeşi Cafer Tekin İpek’in 79 yıl ve annesi Melek İpek’in de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Koza İpek davasının gerekçeli kararı açıklandı. Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, İpek Ailesi’nin şirketleri FETÖ elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda yönettiği, halka açık şirketleri de FETÖ’nün menfaatleri doğrultusunda kullandıkları anlatıldı. İşte gerekçeli kararda yapılan tespitler:

HİLELİ PARA TRANSFERİ

“İngiltere’de 31 Mart 2014’te Koza Ltd. adlı şirketi kuran kardeşler, Koza Altın AŞ.’den 214 milyon TL’yi o ülkede bulunan bir bankaya aktardı. İngiltere bankasına yatırılan 214 milyon TL yürütülen soruşturma nedeniyle 2 yıl boyunca bankada bekletilerek hile ile kendilerine aktarıldı.”

HARCAMALAR ÖDETİLDİ

“İpek Ailesi’ne ait toplamda 24 milyon 212 bin 295 TL’lik 4 bin 259 fatura halka açık şirketlere yansıtıldı. Bu faturalar, yönetim kurulu üyelerinin çocuklarına kesilen trafik cezaları, bazı düğün törenleri için yapılan giderler, medya grubu yönetici ve misafirlerinin yedikleri yemek bedelleri, kedi mamaları ve günlük Bugün ve Millet gazetesi alımları olarak gösterildi.”

KÂR PAYIYLA HİMMET



“Halka açık Koza Altın AŞ.’de yönetim kurulu üyesi olan İpek Ailesi fertlerinin, 2010-2015 yılları arasında emsallerine göre bariz bir şekilde yüksek olarak kâr payı ödemesi aldıkları tespit edildi. Bu para ‘himmet’ olarak dağıtıldı.”

GAZETEYE FATURA EDİLDİ



“Şirkete ait görünen Bugün ve Milat gazetelerine alım yapılmış gibi faturalar kesildi. Gazeteler abonelik üzerinden gelir sağlayıp örgüt propagandası yaptı. 2013 ve 2014 arasında iki gazeteden toplam 10 milyon adet holding adına satın alındı. Yüksek tiraj gösterilerek Basın İlan Kurumu’ndan haksız yere gelir sağlandı. Maliyetler halka açık Koza Altın AŞ’ye yansıtılarak gelir sağlandı.”

HİSSE MANİPÜLASYONLARI



“Hisse manipülasyonları yoluyla elde ettikleri haksız kazanç ve örgütün kaynaklarından sağlanmış olan parasal kaynakları kullanarak terör örgütlerine tahsis ettiler.”

ÖZ’ÜN 10 MİLYON DOLARLIK SERVETİ ÇIKTI



FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün mal varlığı ve hesap hareketleri incelendi. Öz’ün 10 milyon doları aşan yatırım hesabı ortaya çıktı. Habertürk’ün haberine göre, Öz’ün Bursa’da biri kendi üzerine, 3’ü eşinin üzerine kayıtlı toplam 4 evi çıktı. Öz, 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar satın alarak ilk işlemini yapmış. 18 ay devam eden hesap hareketlerinde 10 milyon dolar üzerinde para akışı olduğu belirlendi. Öz’ün, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar satın aldığı da ortaya çıktı. Öz, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın almış. Kaçmadan önce hesabını boşalttığı belirlenen Öz görev yaptığı dönemde 7 bin TL maaş alıyordu.

ABD’DE FETÖ OKULU AÇILMADAN KAPATILDI



ABD’nin Alabama eyaletinde FETÖ tarafından açılmaya çalışılan ve Ağustos 2019’dan bu yana davası devam eden sözleşmeli okulun kapatılmasına karar verildi. Alabama’nın yerel “AL.com” internet sitesinde yer alan habere göre, Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonu’nda yapılan oylamada, FETÖ’nün Woodland Hazırlık Okulları’nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. Alabama Eğitim Departmanı (AEA) Genel Müdürü Theron Stokes “Umarım bu dava, sözleşmeli okul işinde, kurumsal çıkarları adına para kazanmak için Alabama’yı kullanmak isteyenlere bir uyarı niteliğinde olur” dedi.

POLİSİ GÖRÜNCE TELEFONU SUYA ATTI



Adana Emniyeti kentte FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. M.S.A. isimli şüpheli, evine polisin geldiğini fark edince cep telefonunu dokuzuncu kattaki evinden, sulama kanalına attı. M.S.A. gözaltına alınırken, telefonun çıkarılması için sualtı timlerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sualtı polisi, Devlet Su İşleri’ne ait kanal içerisindeki cep telefonunu çıkarttı. Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.

GAYBUBET EVİNDE 7 KİŞİYE GÖZALTI



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyelerinin saklandığı ve “gaybubet” olarak nitelenen evlerde yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.