'Önce vatan' diyerek İngiltere yolundan döndü 

BÜLENT ŞANLIKAN – HABER MERKEZİ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde hainlerin karşısına dikilen ve ayağından vurulan Ali Bilgili, 3. yılda o karanlık geceyi AKŞAM’a anlattı: “O gece ailemin yanına İngiltere’ye gitme hazırlığı yapıyordum. O sırada eşi emniyet müdürü olan ablam aradı. ‘Sokaklarda tanklar var’ deyince aklıma iç savaş ya da darbe geldi. Koşarak Kısıklı’ya gittim. Darbeyi FETÖ’nün hazırlık içerisinde olduğunu tahmin ediyordum ancak elimde kanıtım yoktu. Koşarak köprüye gittim. Gişelere geldiğimde silah sesleri ve yerde yatan şehitlerimizi gördüm. Askere doğru yürüdüğümüzde bizi taradılar. Yaralananları taşıdık. Sonra ikinci kez askere doğru yürümeye başladığımda vuruldum. Birileri beni kucaklayıp Üsküdar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ama orada müdahale etmediler. ‘Kim sizi dışarı çağırdıysa gidin onlar size müdahale etsin’ dediler. Bacağım simsiyah oldu başka hastanede ameliyat oldum. Bazıları diyor ya ‘Biz maaş almışız, ihya edilmişiz' diye... Kendi adıma 15 Temmuz’la ilgili devletten tek kuruş alıyorsam zehir olsun. Benim için vatan her şeyden önemli, çocuktan da aileden de önemli. Darbeden sonra İngiltere’ye dönmedim, burada vatanımda yaşıyorum.”

Türkiye pes eden değil, çok büyük ve güçlü bir devlet

Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok büyük devlet olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Bilgili şöyle dedi: “İçimizde hainler de olsa, ordumuzun içinde gizli bir yapılanma da olsa bu ülkenin ayağına dolanmıyor. Ülkemiz pes eden değil, güçlü bir ülke. Hem askeri, hem ekonomik... İnsanlarımız vatan konusunda güçlü bir mantaliteye sahip. 80 darbesinde insanlar bu kadar bilinçli değildi. Ama şimdi sosyal medyadan kenetleniyor."