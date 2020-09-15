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15 Eylül 2020 Salı 13:53 | Son Güncelleme:

Önce otomobil sonra bariyere çarptı: Aşırı hız kaza getirdi

Önce otomobil sonra bariyere çarptı: Aşırı hız kaza getirdi
DHA

Bayrampaşa'da sürücünün aşırı hız yaparak şerit değiştirmesi kazaya neden oldu. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Bayrampaşa'da sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobile arkadan hızla gelen araç çarptı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Bir minibüs ve bir kamyonetin de son anda kurtulduğu kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.10 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu TEM otoyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek isteyen otomobile, hızla arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yara almadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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