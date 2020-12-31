Önce bildirim gelecek sonra randevu alınacak

Çin'de salgına karşı SinoVac firması tarafından üretilen ‘CoronaVac’ isimli Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisini taşıyan THY uçağı, dün sabah Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na indi. Aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan indirilerek TIR ve kamyonlara yüklendi. 17 konteynerde bulunan aşılar, daha sonra 5 kamyon ve 2 TIR ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, ‘aşı’ gündemiyle toplanan Bilim kurulu toplantısının ardından aşılama stratejisini şöyle anlattı:

ANALİZ SÜRECİ BAŞLADI



”Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.”

”Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir.”

28 GÜN ARAYLA 2 DOZ



”Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. Önce sağlıkçılar ve huzurevinde kalanlar aşı olacak.”

”Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.”

“Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.”

ANLIK TAKİP EDİLECEK



”Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.”

”Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.”

KEYMEN İLAÇ, SİNOVAC’IN TÜRKİYE’DEKİ DİSTRİBÜTÖRÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair haberler ilgili, “Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır. Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 7 yıldır Keymen İlaç A.Ş.’dir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. Biz merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz.”