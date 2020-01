On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ On Numara sonuçları 20 Ocak 2020 sorgulama sayfası

On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu şans oyunu severler tarafından aratılmaya başladı. 20 Ocak On Numara sonuçları bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. On Numara’nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 195.159,55 TL’nin sahibi oldu. Haberimiz içerisinden 20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 13 Ocak 2020: 01, 03, 05, 07, 08, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.