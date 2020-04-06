On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 6 Nisan 2020 açıklandı mı?

On Numara 6 Nisan sonuçları bugün arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyenler “On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?” sorusunu soruyor. Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 6 Nisan 2020 On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

30 Mart On Numara sonuçları: 03, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.