On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 31 Ağustos 2020

Şans oyunu severlerin On Numara 31 Ağustos 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara’da 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 sayıdan şanslı 10 rakamı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi 304.943,40 TL’nin sahibi oldu. Peki, On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?



MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 20.00’de açıklanacak. Yeni sisteme göre haftada sadece bir kez pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 24 Ağustos: 01, 02, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 31, 32, 33, 37, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 74, 76

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.