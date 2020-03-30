On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 30 Mart 2020 açıklandı mı?

On Numara sonuçları her hafta olduğu gibi bugün de yoğun ilgi görüyor. 30 Mart On Numara sonuçları para kazanıp kazanmadığını merak eden kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. Peki, On Numara 30 Mart 2020 sonuçları açıklandı mı? Haberimiz içerisinden On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 23 Mart: 03, 05, 08, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.