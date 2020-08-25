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  3. MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı: On Numara 24 Ağustos 2020 sonuçları açıklandı!
25 Ağustos 2020 Salı 07:40 | Son Güncelleme:

MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı: On Numara 24 Ağustos 2020 sonuçları açıklandı!

MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı: On Numara 24 Ağustos 2020 sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara 24 Ağustos 2020 sonuçları açıklandı! Her hafta pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com' adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi 778.521,85 TL'nin sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları 24 Ağustos 2020 şanslı rakamları...

On Numara 24 Ağustos 2020 sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü şans oyunlarında yeni döneme geçildi. Yenilenen sistemde dünya standartlarına uygun olarak hazırlanan alet ile gerçekleştirilen çekilişlerin ikramiye tutarları da değişti. On Numara çekiliş sonuçları da pazartesi akşamları düzenlenen çekiliş sonrasında açıklanıyor. İşte bu akşam gerçekleştirilen On Numara sonuçları...

MPİ ON NUMARA 24 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından açıklandı. Saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösterdi. İşte haftanın şanslı numaraları...

On Numara sonuçları 24 Ağustos Pazartesi: 01, 02, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 31, 32, 33, 37, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 74, 76

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 17 Ağustos: 02, 04, 05, 12, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 71

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

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