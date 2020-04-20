On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları 20 Nisan 2020 açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları 20 Nisan Pazartesi günü yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. On Numara çekiliş sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da düzenlenen çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Dileyenler çekilişi ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Peki, On Numara sonuçları 20 Nisan 2020 açıklandı mı? İşte cevabı...



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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

13 Nisan On Numara sonuçları: 07, 09, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70, 75

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.