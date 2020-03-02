On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları 2 Mart 2020

On Numara sonuçları bugün aratılan konular arasındaki yerini aldı. Şans oyunu severler On Numara sonuçları 2 Mart 2020 şanslı rakamlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlar ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. On Numara oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 306.799,25 TL’nin sahibi oldu. Büyük ikramiye Balıkesir ve İstanbul’a çıktı. Peki, On Numara çekiliş sonuçları 2 Mart 2020 belli oldu mu? İşte cevabı…



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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 24 Şubat Pazartesi sonuçları: 05, 06, 07, 14, 16, 21, 22, 30, 31, 39, 43, 46, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 73

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.