On Numara 21 Eylül 2020 sonuçları belli oldu! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği On Numara 21 Eylül 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'de belli oldu! Her hafta pazartesi akşamları düzenlenen çekilişte 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 22 şanslı top çekiliyor. Çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları şanslı rakamları...



ON NUMARA 21 EYLÜL 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'de açıklandı. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com' adresi üzerinden yayınlandı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

On Numara sonuçları 21 Eylül Pazartesi: 01, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 38, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 62, 70, 78

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 14 Eylül Pazartesi: 01, 03, 06, 07, 13, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 42, 43, 49, 64, 68, 69, 77, 79, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.