On Numara sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? MPİ On Numara sonuçları 7 Aralık 2020

Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Kolay yoldan para kazanma hayali kuran binlerce şans oyunu sever On Numara sonuçları sorgulama ekranına girerek şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun makinelerde gerçekleştirilen çekilişe Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti eşlik ediyor. Dileyenler çekilişi ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. 7 Aralık On Numara sonuçları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 4 Aralık Cuma: 10, 11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.