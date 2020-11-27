On Numara sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? MPİ On Numara sonuçları 27 Kasım 2020

Milli Piyango İdaresi On Numara 27 Kasım 2020 sonuçları için geri sayım başladı! Kolay yoldan para kazanma hayali kuranlar şans oyunlarına müracaat ediyor. Pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 1’den 80’e kadar sıralanan topların arasından çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Dileyenler çekilişi ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. 27 Kasım On Numara sonuçları ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 23 Kasım Pazartesi: 02, 03, 06, 07, 10, 12, 16, 17, 18, 28, 41, 49, 50, 53, 55, 57, 62, 63, 65, 71, 73, 74

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.