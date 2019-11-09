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On Numara çekiliş sonuçları 28 Ekim 2019

On Numara çekiliş sonuçları 28 Ekim 2019

On Numara sonuçları açıklandı. İşte 28 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi On Numara çekiliş sonuçları saat 21.15'de açıklandı. On Numara sonuçları 28 Ekim: 01, 08, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78

On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

 


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