On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 11 Aralık On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişi için nefesler tutuldu. Birazdan canlı olarak yayınlanması beklenen Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen on numara çekiliş sonuçlarına ve kazandıran şanslı rakamlara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ 11 Aralık On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor. Çekiliş bu akşam 20:00'de noter huzurunda, canlı yayında yapılacak.



ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.