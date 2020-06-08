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  3. On Numara sonuçları 8 Haziran 2020 açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?
08 Haziran 2020 Pazartesi 19:31 | Son Güncelleme:

On Numara sonuçları 8 Haziran 2020 açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

On Numara sonuçları 8 Haziran 2020 açıklandı mı" On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak"

On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara çekiliş sonuçları 8 Haziran Pazartesi günü araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında pazartesi günleri gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr' ve “aksam.com.tr” adresleri üzerinden yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen 3 kişi 169.379,20 TL'nin sahibi oldu. Peki, On Numara 8 Haziran 2020 sonuçları belli oldu mu?

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunlarına başvuruyor. MPİ On Numara sonuçları da şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. On Numara 8 Haziran 2020 sonuçları da para kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da düzenlenen çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 1 Haziran sonuçları: 13, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 71, 73

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

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