On Numara sonuçları 23 Kasım 2020 açıklandı mı? MPİ On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanıyor?
Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Her cuma ve pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi şans kolay yoldan para kazanma hayali kuran kişilerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alıyor. Son çekilişte 10 bilen kimse olmadığı için 203.111 TL devir tutarı bulunuyor. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları MP TV canlı yayınında açıklanıyor. Peki, On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?
MPİ On Numara 23 Kasım 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şans oyunu severelr On Numara sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirerek şanslı numaraları öğrenebiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. On Numara’da 1’den 80’e kadar sıralanan topların arasından çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 23 Kasım On Numara sonuçları ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
On Numara sonuçları 20 Kasım Cuma: 01, 02, 03, 04, 09, 14, 16, 22, 24, 27, 35, 37, 47, 49, 51, 53, 57, 60, 61, 70, 73, 77
ON NUMARA OYUNUNDA;
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.
ON NUMARA NEDİR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.