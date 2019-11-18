On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 açıklandı mı? MPİ On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu şans oyunu seven vatandaşlar tarafından aratılıyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunlarına ilgi gösteriyor. On Numara’nın 901. hafta çekilişinde büyük ikramiye İstanbul, İzmir ve Konya ilçelerine çıkmıştı. Haberimiz içerisinden 18 Kasım 2019 On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

18KASIM 2019 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 11 Kasım Pazartesi: 04, 07, 09, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 80

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyunu; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.