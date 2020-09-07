On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara sonuçları 7 Eylül 2020 açıklandı mı?

Para kazanmak için şans oyunlarına başvuran kişilerin On Numara 7 Eylül 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. On Numara çekilişi pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı rakamı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, MPİ On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak?



MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 20.00’de açıklanacak. Yeni sisteme göre haftada sadece bir kez pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 31 Ağustos: 02, 04, 08, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 62, 75, 76, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.