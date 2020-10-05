On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara sonuçları 5 Ekim 2020

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği On Numara 5 Ekim 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilet alan ve şanslı rakamları merak edenler On Numara sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor. 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinde çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi 921.368 TL’nin sahibi oldu. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor?



ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

MPİ On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 20.00’de açıklanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

28 Eylül Pazartesi sonuçları: 04, 05, 07, 08, 11, 13, 20, 23, 29, 32, 33, 42, 46, 48, 52, 56, 57, 68, 74, 75, 77, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.