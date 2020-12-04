On Numara 4 Aralık 2020 sonuçları açıklandı! İşte MP ile bu akşamın On Numara sonucu

MPİ On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'nın bu akşamki sonuçları saat 20.00'de açıklandı! Pazartesi ve cuma olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen çekilişte 1’den 80’e kadar sıralanan topların arasından çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Dileyenler çekilişi MP TV canlı yayını üzerinden takip edebiliyor. İşte On Numara 4 Aralık 2020 sonuçları şanslı numaraları...



ON NUMARA 4 ARALIK 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 20.00'de yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Sisal şans ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları 'millipiyangoonline.com'da yayınlandı. İşte şanslı numaralar...

On Numara sonuçları 4 Aralık Cuma: 10, 11, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 50, 52, 55, 66, 67, 69, 71, 75

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 30 Kasım Pazartesi: 02, 04, 08, 10, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 46, 47, 51, 57, 62, 68, 75

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.