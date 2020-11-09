On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? On Numara sonuçları 9 Kasım 2020

Para kazanma hayali kuran kişilerin başvurduğu şans oyunları arasında On Numara önemli bir yer tutuyor. On Numara çekiliş günleri ve saatleri Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş MP TV canlı yayınında açıklanıyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen olmadığı için büyük ikramiye devretti. Peki, On Numara sonuçları 9 Kasım 2020 açıklandı mı?



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 6 Kasım Cuma: 02, 14, 20, 21, 22, 30, 34, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 52, 59, 60, 67, 73, 74, 75, 77, 79

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.