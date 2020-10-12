On Numara 12 Ekim 2020 sonuçları belli oldu! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve Sisal Şans yetkilileri tarafından pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişi noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Şanslı numaraları merak edenler On Numara sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor. Çekilişte 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinde çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. On Numara 12 Ekim 2020 sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



ON NUMARA 12 EKİM 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından açıklandı. Saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösterdi. İşte şanslı numaralar...

On Numara sonuçları 12 Ekim Pazartesi: 05, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 60, 61, 62, 69, 76

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 5 Ekim Pazartesi: 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 26, 32, 34, 40, 48, 52, 55, 57, 58, 60, 69, 73, 75, 78

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.