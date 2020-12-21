MPİ On Numara bilet çekilişi sonucu sorgula! On Numara çekilişi 21 Aralık sonuçları

21 Aralık On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali kuranların kuponları doldurarak çekiliş sonuçlarını beklediği On Numara'da geçen hafta bir kişinin büyük ikramiyeyi kazanmasının ardından bu hafta heyecan arttı. Oyunseverler bu hafta talihli olabilmek için kuponlarını hazırladı ve On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. On Numara'da büyük ikramiye 715 bin 401 TL.

Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen 21 Aralık On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;



4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 23 - 25 - 27 - 29 - 32 - 36 - 38 - 39 - 42 - 47 - 48 - 50 - 55 - 59 - 60 - 70 - 71

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.