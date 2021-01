On Numara çekilişi 1 Ocak sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ On Numara çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı

1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Sisal şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçları haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu şans oyununun çekilişi pazartesi ve cuma günleri yapılmaktadır. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaraları noter huzurunda tamamlandıktan sonra paylaşılacaktır.



On Numara sonuçları 1 Ocak 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. 22 şanslı numara içerisinde 10 numarayı doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olacak.

Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. 1 Ocak On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ON NUMARA 1 OCAK 2021 SONUÇLARI İÇİN ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenebilecek olan On Numara çekilişi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Yaklaşık 5 dakika sürecek çekişin tamamlanmasının ardından ikramiyelerle ilgili detaylar da belli olacak. Aynı şekilde çekiliş sonrası “millipiyangoonline.com” üzerinden bilet sorgulama yapılabilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.