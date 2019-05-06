On Numara çekiliş sonucu saat kaçta açıklanacak? On Numara 6 Mayıs sonuçları ne zaman belli olur? bu soruların yanıtları tüm şans oyunu sevenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 873. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 364.988,50 TL kazandırmıştı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan On Numara için heyecan dorukta. On Numara çekilişi Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara çekiliş sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi düzenli olarak saat 21.15'te başlıyor ve kazanan numaralar belirleniyor. Çekiliş en geç 21.45'te sona eriyor ve sonuçlar vatandaşlara duyuruluyor.

ON NUMARA 6 MAYIS SONUÇLARI

On Numara 6 Mayıs sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

29 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI - 29 NİSAN 2019: 11 - 16 - 20 - 21 - 22 - 28 - 30 - 33 - 34 - 37 - 43 - 50 - 55 - 57 - 59 - 61 - 62 - 63 - 68 - 73 - 78 - 79

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, Kırklareli Lüleburgaz ve Kırşehir Merkez'den iki kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi bölüştü.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

On numara ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dâhilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.