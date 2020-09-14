On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara sonuçları 14 Eylül 2020

MPİ On Numara sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş sonrasında belli olacak. Şans oyunları arasında pazartesi günleri yapılan ve heyecanla takip edilen On Numara çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 10 bilen 2 kişi 148.887 TL’nin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen On Numara 4 Eylül 2020 sonuçları açıklandı mı?



MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 20.00’de açıklanacak. Yeni sisteme göre haftada sadece bir kez pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 7 Eylül: 01, 05, 10, 19, 20, 26, 29, 36, 39, 42, 55, 59, 61, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.