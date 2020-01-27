On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ocak 2020 On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 27 Ocak 2020 On Numara sonuçları şans oyunu severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Pazartesi günleri İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresinde canlı olarak yayınlanıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunlarına ilgi gösteriyor. Haberimiz içerisinden 27 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 20 Ocak: 07, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74, 78

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.