On Numara çekiliş sonuçları geri sayım başladı! İşte 18 Aralık On Numara çekilişi bilet sonucu sorgulama ve kazandıran numaralar

18 Aralık tarihli On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Merakla beklenen On Numara sonuçları noter huzurunda yapılacak çekilişle kazandıran numaları naklen Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı şekilde On Numara çekiliş sonuçlarına bilet sorgulama işlemlerine bu haberimizde yer alan link üzerinden de ulaşabilirsiniz.



ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKEŞİYOR?



Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 20:00'da açıklanmaktadır.



Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak gerçekleşecek olan çekiliş izlenebilecek.

Sonuçlar açıklandığında Millipiyangoonline.com adresinden sorgulama yapabileceksiniz.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak 18 Aralık On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.