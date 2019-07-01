On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Binlerce vatandaşın merak ettiği On Numara çekiliş sonuçları, Pazartesi gününün en çok aratılan konuları arasında yer aldı. Şanslı rakamları doğru bilip büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen bireyler On Numara çekiliş sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. On Numara bu hafta 882. çekilişini yapacak. 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları da bu bağlamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları: 01 - 04 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 54 - 58 - 64 - 69 - 76 - 78 - 80

24 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Haziran Pazartesi On Numara uğurulu rakamları: 05, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 49, 63, 68, 74, 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.