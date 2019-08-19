On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ağustos MPİ On Numara sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Haftanın ilk şans oyunu olan On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Erzincan, Muğla ve Yalova illerine çıktı. Umudunu şans oyunlarına bağlayan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Haberimiz içerisinden MPİ On Numara Çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz

19 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MPİ On Numara 19 Ağustos 2019 çekiliş sonuçları: 03, 07, 10, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 35, 38, 42, 45, 49, 50, 61, 62, 70, 72, 74, 77, 78

12 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları: 06, 08, 12, 13, 14, 20, 22, 30, 33, 45, 46, 55, 61, 63, 66, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.