On Numara bugün saat kaçta çekilecek? 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango On Numara çekişişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam gerçekleştirilecek On Numara çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 157 bin TL'yi aştı. Peki, On Numara bugün saat kaçta çekilecek? On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

26 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

26 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 26 Ekim 2020 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?