918. hafta On Numara sonuçları canlı olarak açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları 9 Mart 2020 sorgulama sayfası...

9 Mart On Numara sonuçları için geri sayım başladı. “On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?” sorunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş şanslı rakamları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişine şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. Haberimiz içerisinden 9 Mart 2020 On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

MPİ ON NUMARA 9 MART 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak ve hemen ardından haberimiz içerisine eklenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 2 Mart Pazartesi: 02, 07, 11, 12, 17, 24, 30, 32, 42, 51, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 77, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.