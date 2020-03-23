920. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor! On Numara 23 Mart 2020 sonuçları sorgulama sayfası sizlerle...

23 Mart On Numara sonuçları bugün arama motorunda yoğun ilgi görüyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları 23 Mart 2020 şanslı rakamlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlar ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. On Numara’da geçtiğimiz hafta 10 bilen 2 kişi 281.892,55 TL’nin sahibi oldu. Peki, On Numara çekiliş sonuçları 16 Mart 2020 açıklandı mı? Detaylar haberimizde...



ON NUMARA 23 MART 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak ve hemen ardından haberimiz içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

16 Mart On Numara sonuçları: 01, 03, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74, 78

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.