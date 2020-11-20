On Numara 20 Kasım 2020 sonuçları açıklandı mı? MPİ On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

En çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Kolay yoldan para kazanma hayali kuran bireyler On Numara sonuçları sorgulama yaparak şanslı numaraları öğrenebilecek. ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişte 10 şanslı numarayı doğru rahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Son çekilişte 10 bilen 1 kişi 231.766,45 TL’nin sahibi oldu. 20 Kasım On Numara sonuçları ile ilgili detaylar sizlerle...



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 16 Kasım Pazartesi: 03, 04, 07, 08, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 47, 54, 55, 56, 65, 74, 76

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.