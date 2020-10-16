On Numara 16 Ekim 2020 sonuçları açıklandı mı? On Numara ne zaman, hangi günler çekiliyor?

Para kazanma hayali kuran kişilerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alan On Numara sonuçları pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. 16 Ekim On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...



ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 12 Ekim Pazartesi: 05, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 60, 61, 62, 69, 76

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.