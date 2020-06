On Numara 15 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları bu hafta kaçta açıklanacak?

Düzenli olarak pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara sonuçları şans oyunu severlerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alıyor. MPİ On Numara sonuçları 15 Haziran Pazartesi akşamı yoğun ilgi görüyor. 1 ile 80 arasında dizili sayı kümesi içerisinden çekilen 22 şanslı rakamdan 10’unu doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 8 Haziran: 01, 03, 07, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69, 73

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.