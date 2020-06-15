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  3. On Numara 15 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları bu hafta kaçta açıklanacak?
15 Haziran 2020 Pazartesi 20:12 | Son Güncelleme:

On Numara 15 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları bu hafta kaçta açıklanacak?

On Numara 15 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı" On Numara sonuçları bu hafta kaçta açıklanacak"

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği On Numara 15 Haziran 2020 sonuçları için geri sayım başladı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin müracaat ettiği şans oyunları arasında yer alan On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi dileyenler ‘mpi.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Peki, 932. hafta On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

Düzenli olarak pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara sonuçları şans oyunu severlerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alıyor. MPİ On Numara sonuçları 15 Haziran Pazartesi akşamı yoğun ilgi görüyor. 1 ile 80 arasında dizili sayı kümesi içerisinden çekilen 22 şanslı rakamdan 10’unu doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 8 Haziran: 01, 03, 07, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69, 73

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

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