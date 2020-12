On Numara 14 Aralık tarihli çekiliş sonuçları: MPİ On Numara çekilişi bilet sonucu sorgula

On Numara 14 Aralık tarihli çekilişi bu akşam yapılıyor. Heyecanla beklenen On Numara çekiliş sonuçlarını bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi bugünde kazandırmaya devam edecek... İşte çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

14 Aralık On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. 14 Aralık On Numara'da büyük ikramiye 948 bin 329 TL olarak belirlendi.

On Numara sonuçları her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerin ardından açıklanır. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar heyecanla bekleniyor.



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Aralık On Numara sonuçları:



ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

On Numara çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.