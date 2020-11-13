On Numara 13 Kasım 2020 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

On Numara çekiliş günleri ve saatleri Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından değiştirildi. Önceden yalnızca pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş ardın cuma günleri de yapılıyor. 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. MP TV canlı yayını üzerinden gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Peki, On Numara 13 Kasım 2020 sonuçları saat kaçta açıklanacak?



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 9 Kasım Pazartesi: 07, 10, 19, 24, 27, 32, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 62, 63, 72, 73, 74, 76, 79

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.