On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? 5 Ekim 2019 Milyoner final sorusu

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Kim Milyoner Olmak İster sorusu On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmayı izleyen seyirciler yayınlanan soruların cevabını merak edip internet üzerinde aratıyor. İşte 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

ON KITADAN OLUŞAN İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINDA, BU KELİMELERDEN HANGİSİ DİĞERLERİNDEN DAHA AZ GEÇER?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak