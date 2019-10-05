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  3. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? 5 Ekim 2019 Milyoner final sorusu

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? 5 Ekim 2019 Milyoner final sorusu

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" 5 Ekim 2019 Milyoner final sorusu

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk final sorusu On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yapıyor. İzleyicilere öğretici ve bilgi verici içerikler sunan yarışmada heyecanlı anlar da yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle yine renkli anlara ev sahipliği yaptı

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Kim Milyoner Olmak İster sorusu On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmayı izleyen seyirciler yayınlanan soruların cevabını merak edip internet üzerinde aratıyor. İşte 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

ON KITADAN OLUŞAN İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINDA, BU KELİMELERDEN HANGİSİ DİĞERLERİNDEN DAHA AZ GEÇER?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

 

 

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