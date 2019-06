Omuz omuza mücadele edip şehit oldular

Tunceli Karşılar Köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK’lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Tedaviye alınan askerlerden yakın arkadaş olan Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan kurtarılamayarak şehit oldu.

KARDEŞİNDEN HELALLİK

Çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan’ın (23) acı haberi, Kütahya’nın Simav İlçesi'ne bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Üçkan’ın, 5 yıldır Tunceli’de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi. 2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan’ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla konuşmasını şöyle anlattı: “Operasyona çıkıyorum. Hakkınızı helal edin.”

OSMANİYE

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Ede’nin babasını küçük yaşta, annesini de 5 ay önce kaybettiği, iki ay önce nikah kıydığı eşiyle düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

KÜTAHYA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan (23), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Namazda fenalaşan anne İftadiye Üçkan’ın feryatları yürekleri yaktı.

15 Temmuz paylaşımı: Canımızı vermeye hazırız

Çatışmada şehit olan Osmaniyeli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin 12 Nisan’da nikah kıydığı ancak hala düğün yapmadığı öğrenilen Ökkeş Ede’nin anne ve babasının da daha önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ede’nin sosyal medyada son paylaşımı ise 12 Nisan’da evlendiğini duyurması oldu. Ede'nin Facebook’ta yaptığı 15 Temmuz paylaşımı ise yürekleri titretti: “Türk askeri her daim aziz milleti ve devleti için terörle mücadelede kararlılık içersinde olacaktır. Milletimizin refahı, devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız.”

Saldırıyı kameraya çekeceklerdi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı’nda, saldırı girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı’na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık verdi. İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri yerle bir edildi.

Tendürek ve Şırnak’ta teröre ağır darbe

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.