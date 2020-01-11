'Ömür boyu nafaka eziyet olmamalı'

Osman Nuri CERİT

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, 2019’u değerlendirdi, soruları yanıtladı. FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin soruşturma, yargılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine Bakan Gül şunları kaydetti: “Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz. Gereğini yapar, yapmaktadır. Hiçbir yargı mercii buna gözünü kapatamaz. Adam saç sakal bırakıp ‘Maocuyum’ diyor. FETÖ’cü çıkıyor. Böyle bir örgüt ile mücadele ediliyor. 289 fiili darbe davasının 272’si tamamlandı. 17 dava şu an derdest oldu.”

NAFAKA DÜZENLEMESİ: “Süresiz nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşanıyor. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için eziyet. Buna kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Kim ödüyorsa ömür boyu nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süre olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor. Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir, bu Meclis’in takdirinde olacak bir konu.”

BOŞANMA KOLAYLAŞACAK: “Boşanma davası ne kadar uzun sürüyorsa ihtilaflar ve şiddet de o oranda artıyor. İki taraf da boşanmak istiyor ama hakim başka anlaşmazlıklar nedeniyle boşamıyor. Taraflar fiilen kopmak istiyorsa kolaylaştırıcı bir yolu seçmek lazım. Ama aile kurumunu zedelemeden, kadın ya da erkeğin onurunu başta tutarak... Aile Bakanlığı konuyu değerlendiriyor.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle AKŞAM Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’ya karanfil verdi.

GEREKÇELİ KARARDAN SONRA WIKIPEDIA AÇILIR

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararının gerekçesinin henüz yayımlanmadığını aktaran Gül, “Elbette Yüksek Mahkeme’nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. O uygulanacak bir konu” dedi.