Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, mezarı nerede?

Ömer Halisdemir kimdir? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendi canını vatan uğruna veren şehit olarak hafızalara kazındı. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir şehit olduğu günün yıl dönümünde mezarına çeşitli yerlerden gelen Türk milleti tarafından anılıyor. Kahramanlık örneği ile tarihe geçen Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974'te Bor, Niğde'de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara'da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı.Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ÖLDÜ?

16 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi.

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARI NEREDE?

Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunuyor. Kent dışından kabrine gitmek isteyenlere ilçe ve belde sakinleri yardımcı oluyor.