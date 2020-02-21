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  3. Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın cezası belli oldu

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında “FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı’yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

AA


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