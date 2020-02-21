Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın cezası belli oldu
"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Mahkeme, sanıklar hakkında “FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı’yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.
AA